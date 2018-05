Brand op militair schietterrein in Oost-Limburg na uren blussen onder controle: kwaad opzet niet uitgesloten IVI

20 mei 2018

10u06

Bron: Belga 8 De brandweerkorpsen van de hulpverleningszones Oost-, Noord- en Zuid-West Limburg hebben de brand op het militaire schietterrein op het grondgebied van Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode sinds deze middag onder controle. De brand was deze ochtend uitgebroken. Opmerkelijk is dat er zich verschillende brandhaarden op ruime afstand van elkaar bevinden. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar er wordt rekening gehouden met mogelijk kwaad opzet.

De eerste meldingen van de brand in het heidegebied kwamen rond 7 uur binnen. De situatie is sinds deze middag onder controle. De brandweermannen zijn op verschillende plaatsen nog aan het nablussen. De brand veroorzaakte rookpluimen met geurhinder, vooral in de omgeving van Houthalen-Oost, Meulenberg en aan de Plas in Houthalen-Helchteren. De rook- en geurhinder kan nog enkele uren aanhouden.

"Wie last heeft van de rook of de geur, houdt best ramen en deuren gesloten. Ook ventilatiesystemen in huis schakelt men beter uit. Rook is nooit gezond," aldus majoor Aerts van brandweerzone Oost-Limburg. Er was geen gevaar voor omwonenden.

Code oranje

De burgemeesters Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren en Lode Ceyssens van Meeuwen-Gruitrode zijn ter plaatse en volgen de situatie op de voet. Het Agentschap voor Natuur en Bos is ook op het terrein aanwezig. In de Limburgse natuurgebieden is de brandfase oranje van kracht omdat er vanwege de droogte een verhoogd risico op brand is. De brandweer vraagt iedereen extra voorzichtig te zijn in bos- en heidegebied en niet te roken of open vuur te gebruiken.

Extrema Outdoor festival

Aan de Plas vindt dit weekend het dancefestival Extrema Outdoor plaats. Er zijn echter geen bijzondere maatregelen nodig voor het driedaagse festival of de festivalcamping. Dat maakte de gemeente Houthalen-Helchteren zondag bekend. De organisatie van XO staat in contact met de hulpdiensten.