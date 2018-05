Brand op militair schietterrein in Oost-Limburg: kwaad opzet niet uitgesloten IVI

20 mei 2018

10u06

Bron: Belga 3 De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg is sinds deze ochtend bezig met het blussen van een brand op het militair schietterrein op het grondgebied van Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode. Opmerkelijk is dat er zich verschillende brandhaarden op ruime afstand van elkaar bevinden. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar er wordt rekening gehouden met mogelijk kwaad opzet.

De eerste meldingen van de brand in het heidegebied kwamen rond 7 uur binnen. Er is veel rook. Die kan geurhinder veroorzaken, vooral in de omgeving van Houthalen-Oost, Meulenberg en aan de Plas in Houthalen-Helchteren. Aan de Plas vindt dit weekend het dancefestival Extrema Outdoor plaats.

De burgemeesters Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren en Lode Ceyssens van Meeuwen-Gruitrode zijn ter plaatse en volgen de situatie op de voet.