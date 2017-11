Brand op dertiende verdieping flatgebouw langs zeedijk Oostende Bart Boterman

14u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bart Boterman Aan de Zeedijk van Oostende is vanmiddag het appartementsgebouw Royal Palace ontruimd door een brand op de dertiende verdieping van het gebouw. Er zou een elektriciteitskast zijn ontploft. Een 20-tal bewoners werd geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.

Door de ontploffing ontstond grote rookvorming en konden bewoners niet meer met de trap of de lift - die defect werd -naar beneden. De brandweer van Oostende kwam ter plaatse en riep meteen versterking op van post Gistel en Middelkerke. Toen duidelijk werd dat er reëel gevaar was, werd het rampenplan afgekondigd en kwam ook het Rode Kruis ter plaatse. Een 20-tal bewoners werd geëvacueerd en enkelen werden opgevangen in de Kinepolis. Wellicht kan iedereen vanavond weer naar huis.

Burgemeester Johan Vande Lanotte kwam eveneens ter plaatse. Die vertrok evenwel snel naar een tweede zware brand in de Sint-Franciscusstraat. Daar viel een zwaargewonde bij een brand in een café.