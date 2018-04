Brand op bovenste verdieping: huis in Brugge onbewoonbaar verklaard Jan Van Maele

14 april 2018

23u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Langs de Komvest in Brugge is even voor 21 uur brand uitgebroken op de bovenste verdieping van een woonhuis. De vlammen waren al zichtbaar toen de brandweer aankwam.

De bewoonster en haar jonge dochter konden tijdig het huis verlaten. Zij werden door de buren opgevangen. De brandweer had de hevige brand snel onder controle, maar toch is de schade aan de tweede verdieping groot.

Ook de andere verdiepingen zijn door rook en waterschade getroffen. Het huis is dan ook onbewoonbaar verklaard.

Tijdens de bluswerken was de Komvest voor het verkeer afgesloten. Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak van de brand is, maar kortsluiting lijkt het meest voor de hand liggend.