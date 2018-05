Brand legt schrijnwerkerij in as in Lier

01 mei 2018

Bron: Belga, eigen berichtgeving

Een meubelmakerij in de Industriestraat in Lier is deze nacht volledig in de as gelegd. Dat melt de communicatieverantwoordelijke van de stad, Ingrid Sillis, vandaag. Er vielen geen gewonden.