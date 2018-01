Brand legt professionele cannabisplantage bloot



De politie en civiele bescherming kwamen deze voormiddag de plantage ontmantelen.

In een woning op de Ninoofsesteenweg in het Vlaams-Brabantse Roosdaal is een professionele cannabisplantage aangetroffen.