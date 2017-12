Brand legt jeugdlokalen Herselt in de as: 220 jongeren op straat

Jef Van Nooten

14u24

Bron: Eigen berichtgeving

In de Kempense gemeente Herselt woedt een brand in de jeugdlokalen aan Verbrand Goor. De brand werd kort na de middag opgemerkt door buurtbewoners. Niet veel later sloegen de vlammen metershoog door het dak met een dikke zwarte rookwolk tot gevolg.