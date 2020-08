Brand in WTC-toren Brussel onder controle: geen gewonden HR/WHW

06 augustus 2020

16u08

Bron: Belga 956 In Brussel is donderdagnamiddag brand uitgebroken in een technisch lokaal van de WTC-toren, vlakbij het Noordstation. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand zorgde voor een zwarte rookpluim die van ver te zien is, maar is inmiddels onder controle.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op de 27ste verdieping van de WTC-toren is donderdagnamiddag brand uitgebroken in een technisch lokaal. “Isolatiemateriaal van de hoogste verdieping van de WTC-toren heeft vuur gevat”, aldus woordvoerder Walter Derieuw, “er zijn geen gewonden gevallen.” Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.

De toren wordt momenteel niet gebruikt omdat er renovatiewerkzaamheden bezig zijn, en er waren enkel een paar arbeiders aanwezig, die zich in veiligheid hebben kunnen brengen. Omwille van de renovatiewerken is in de toren geen watertoevoer, zodat de brandweer het bluswater moet oppompen vanuit een tankwagen die op straat staat. Om het vuur te bestrijden kan de brandweer wel gebruik maken van een hoogtewerker van de werf. De brand zorgt voor een zwarte rookpluim die van ver te zien is.

De drie torens van het World Trade Center (WTC) in Brussel behoren tot de hoogste torens van het land en liggen midden in het zakendistrict van Brussel, vlak bij het station Brussel-Noord.

Bedoeling is dat de Vlaamse Overheid vanaf 2023 zowat 4000 ambtenaren kan laten werken in de torens.

Lees ook:

Sloopbedrijf De Meuter bestaat halve eeuw en brak in die tijd zowat half Brussel af: “En zeggen dat vader ons bijna failliet verklaarde”