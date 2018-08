Brand in stelplaats MIVB in Anderlecht DCFS

17 augustus 2018

In Anderlecht is deze voormiddag brand uitgebroken in een stelplaats van de MIVB, aan de Industrielaan. Het vuur brak uit in een bus van de openbaar vervoersmaatschappij en is overgeslagen naar de dakisolatie, waar het nu verder smeult. De brandweer is ter plaatse en heeft de situatie onder controle. Eén MIVB-werknemer raakte lichtgewond.

De brand brak rond 8.40 uur uit in één van de bussen van de MIVB waaraan gewerkt werd. De blusinstallatie trad meteen in werking en de brandweer was snel ter plaatse, waardoor het vuur in de bus snel geblust was, maar het vuur sloeg over naar de isolatie van het dak van de stelplaats en smeult daar nu verder. Vlammen zijn er niet te zien maar wel een grote rookontwikkeling. De Civiele Bescherming is ter plaatse om metingen uit te voeren maar uit de eerste gegevens zou blijken dat de rook niet giftig is.

Bij de brand raakte één werknemer van de MIVB licht bevangen door de rook. Die man werd overgebracht naar het Erasmus-ziekenhuis.

