Brand in stelplaats MIVB in Anderlecht: geen gevolgen voor dienstregeling SVM

17 augustus 2018

09u50

Bron: Belga 10 Anderlecht ce matin pic.twitter.com/Pzcru3W5oZ Saïd(@ said1070) link De brand die deze voormiddag gewoed heeft in een stelplaats van de MIVB in Anderlecht zal geen enkel gevolg hebben voor de dienstregeling. Dat meldt de MIVB. De schade die de brand veroorzaakt heeft, is relatief beperkt gebleven en enkel het onderhoudsatelier in de stelplaats is tijdelijk onbruikbaar. "De reizigers zullen geen enkele hinder ondervinden", aldus woordvoerster Cindy Arents.

De brand brak rond 08.40 uur uit in één van de bussen van de MIVB waaraan gewerkt werd. De blusinstallatie trad meteen in werking en de brandweer was snel ter plaatse, waardoor het vuur in de bus snel geblust was. Het vuur sloeg echter over naar de isolatie van het dak van de stelplaats en smeulde daar verder, zodat de brandweer verplicht was een deel van het dak open te breken om de brand volledig te blussen.

"Uiteindelijk is de schade relatief beperkt gebleven", klinkt het bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij. "De bus waar de brand is ontstaan, is vernield en een tweede bus heeft schade opgelopen maar ging niet volledig in de vlammen op. Daarnaast is het dak boven de plaats waar de uitgebrande bus geparkeerd stond ook beschadigd, maar er is zeker geen sprake van een instorting. De stelplaats kan verder gebruikt worden. Enkel het atelier waar de bussen onderhouden en hersteld worden, zal enkele dagen onbruikbaar zijn."

Brand in - ik gok - Anderlecht pic.twitter.com/qxke4vuZvA Eric Laureys(@ eric_guido) link