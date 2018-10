Brand in Sint-Gillis: twee gewonden, derde van terras gered sam

04 oktober 2018

18u17

Bron: belga 1 Bij een korte maar hevige brand in de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn in de namiddag twee personen gewond geraakt. Een van hen liep zware brandwonden op, een derde moest door de brandweer bevrijd worden van een terras op de derde verdieping. Dat meldt de brandweer.

Het vuur in het gebouw in de Berckmansstraat brak uit rond 15.00 uur, op de eerste verdieping van het drie verdiepingen tellende gebouw. De brandweer had de brand snel onder controle.

Twee gewonden kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend door een mugarts. Een derde persoon, die was gevlucht naar een terras op de derde verdieping, werd ontzet met een brandladder. Die persoon bleef ongedeerd.

Door de brand zijn het gelijkvloers en de eerste verdieping zwaar beschadigd en minstens tijdelijk onbewoonbaar. De tweede en derde verdieping liepen ernstige rookschade op.