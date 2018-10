Brand in sauna van Antwerps zwemcomplex Wezenberg, 50 fitnessklanten geëvacueerd Patrick Lefelon

24 oktober 2018

21u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Er heeft vanavond rond 20.30 uur een brandje gewoed in het gebouw van het Antwerpse zwemcomplex Wezenberg. Het vuur ontstond in de sauna’s van het fitnesscentrum dat boven het zwembad is gevestigd. Volgens de brandweer zijn zo’n vijftig klanten van het fitnesscentrum geëvacueerd. Het zwembad zelf is al enkele maanden dicht door een renovatie.

Getuige Hendrik Boonen: “Iedereen moest naar buiten. Alle elektriciteit is uitgevallen. Wij zien hier de vlammen uit de sauna’s slaan. Overal hangt er rook.”



De brandweer ving de bezoekers op. Zij zijn in sportkledij of badkledij overgebracht naar het Hotel Ramada Plaza tegenover het Wezenberg-zwembad.



Woordvoerder Kristof Geens van de brandweer: “De brand was niet zo hevig, maar is moeilijk bereikbaar. Daardoor duurde het blussen langer dan voorzien.”