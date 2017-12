Brand in rusthuis Ukkel snel onder controle: geen gewonden HA

07u02

De brand woedt in een rusthuis langs de Alsembergsesteenweg in de Brusselse gemeente. In een rusthuis in de Brusselse gemeente Ukkel heeft vanochtend een korte brand gewoed. Dat meldt de Ukkelse burgemeester Boris Dilliès.

Het vuur ontstond in één van de kamers van residentie Anais op de Alsembergsesteenweg. Een brandende sigaret heeft de brand allicht veroorzaakt. De Brusselse brandweer had het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt tot de betrokken kamer. "Niemand moest geëvacueerd worden en er vielen geen gewonden", zegt de burgemeester. "De twee personen die in de getroffen kamer verbleven, zijn al overgebracht naar een andere kamer."

Volgens de Brusselse nieuwssite Bruzz was het tramverkeer in de straat even onderbroken, maar rijdt dat intussen opnieuw normaal.

Residentie Anais in Ukkel.