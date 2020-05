Brand in rusthuis Eigenbrakel: verschillende bewoners met ademhalingsproblemen

24 mei 2020

10u40

Bron: Belga

Bij een brand in een rust- en verzorgingstehuis in Eigenbrakel zijn vanochtend zeker acht bewoners met ademhalingsproblemen naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Dat melden de hulpdiensten van Waals-Brabant.