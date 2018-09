Brand in leegstaande loods in Rotselaar Andreas De Prycker

Bron: eigen berichtgeving, Belga 1 In het Vlaams-Brabantse Rotselaar heeft vanochtend een brand gewoed in een leegstaande loods. Het gebouw brandde grotendeels uit, maar hoewel er asbest in het gebouw aanwezig was, kwam er volgens de brandweer niets van het gevaarlijke goedje vrij. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Kwaad opzet wordt voorlopig niet uitgesloten.

De brand in de loods in de Langestraat werd rond 8.30 uur opgemerkt. De Leuvense brandweer slaagde er in de brand te blussen, maar het leegstaande gebouw raakte wel zwaar beschadigd. Zo stortte onder meer het dak gedeeltelijk in. Dat zorgde er tegelijkertijd voor dat er geen asbest vrijkwam in de omgeving. De vervuiling bleef beperkt tot de binnenzijde van de loods.

Een gespecialiseerde firma zal nu ingeschakeld worden om het puin in alle veiligheid te ruimen.