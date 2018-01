Brand in leeg café in Gentbrugge: kwaad opzet niet uitgesloten OSG DJG

27 januari 2018

05u24

Bron: Eigen berichtgeving 4 In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een brand gewoed in De Ton, een taverne in Gentbrugge die al enkele maanden leeg staat. De oorzaak is nog onduidelijk, maar aangezien er al een tijdje geen beweging meer was in het pand, wordt kwaad opzet niet uitgesloten.

De brand in de taverne op de Brusselsesteenweg moet rond half vier ontstaan zijn. “Het vuur woedde rond een oude cafébank”, aldus brandweerkapitein Joeri Adriaenssens. “Al bij al hadden we de brand snel onder controle. Niemand raakte serieus gewond, er is enkel materiële schade in de brasserie zelf.” Ook de rookschade aan de aanpalende woningen bleef beperkt.

De brandweer heeft nog het raden naar de oorzaak. “Er was niemand aanwezig in het pand toen wij arriveerden”, gaat Adriaenssens verder. “Het staat dan ook al een tijdlang leeg. Ik heb er persoonlijk geen idee van hoe de brand ontstaan kan zijn.” Kwaad opzet wordt zeker niet uitgesloten. In het gebouw was al graffiti gespoten – het was dus zeker mogelijk om binnen te dringen in het pand. Tijdens de komende dagen zal verder onderzoek moeten uitwijzen hoe de brand ontstond.

Eén man werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij woont in het appartement dat paalt aan Café De Ton en klaagde over misselijkheid en hoofdpijn ten gevolge van de rookontwikkeling.