Brand in kraakpand en braakliggend terrein in Anderlecht 12u12

Bron: Belga 0 Google Maps In de Brusselse gemeente Anderlecht is brand uitgebroken op een braakliggend terrein vlakbij de Barastraat. Dat meldt het parket van Brussel.

De brand ontstond na de explosie van een gasverwarmingstoestel dat gebruikt werd door een dakloze persoon en het vuur breidde zich uit naar een kraakpand. De Brusselse brandweer is ter plaatse om de brand te bestrijden en de Barastraat is voorlopig afgesloten voor het verkeer. Volgens het parket is er geen sprake van slachtoffers.