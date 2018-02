Brand in kinderopvang Holsbeek: 15 kinderen naar ziekenhuis Kim Aerts

09 februari 2018

14u07

Bron: Belga 0 In kinderdagverblijf De Sterrekes in het Vlaams-Brabantse Nieuwrode (Holsbeek) aan de Losting is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Het medisch interventieplan werd afgekondigd. De 15 kinderen en twee begeleiders werden uit voorzorg afgevoerd naar nabijgelegen ziekenhuizen.

De brand brak uit in het plafond van een van de containers waar de crèche gevestigd is. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. Alle slachtoffers kregen meteen zuurstof toegediend. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Met 17 ziekenwagens werden de 15 kinderen en twee begeleiders afgevoerd naar ziekenhuizen in Leuven en Aarschot. Ouders van de naastgelegen vrije basisschool mochten hun kinderen vroeger komen ophalen. De carnavalsstoet werd er afgelast.

Volgens burgemeester Hans Eyssen ontstond er door een technisch defect aan de elektrische installatie brand in het plafond van de crèche, waardoor enkele plafondtegels vuur vatten. In de ziekenhuizen zullen alle slachtoffers een bloedtest ondergaan om te zien of ze geen schadelijke stoffen hebben ingeademd.