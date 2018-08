Brand in gloednieuw zwembad in Roeselare kv

29 augustus 2018

00u52

In het zwembad Sportoase in Roeselare is vanavond een brand uitgebroken. Het zwembad opende pas een dag eerder de deuren. De brandweer was 's avonds laat nog steeds aan het nablussen, zo bevestigt de brandweer van zone Midwest.

Sportoase Schiervelde, het gloednieuwe zwembad in Roeselare, heeft amper een dag na de opening al te kampen met pech. Dinsdagavond rond 20 uur brak er brand uit in het zwembad waardoor tientallen aanwezigen geëvacueerd moesten worden. Niemand raakte gewond.

De brand zou ontstaan zijn in de sauna van het sportcomplex. Rond middernacht was de brandweer nog steeds aan het blussen, zo bevestigt de brandweer van zone Midwest. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Sportoase Schiervelde is een nieuw sportcomplex dat bestaat uit een sportzwembad en een recreatief gedeelte met verschillende glijbanen, een wervelbad en een sauna. Het is de dertiende vestiging van de groep Sportoase in België.