Brand in flatgebouw Marollen mogelijk aangestoken HA

06 februari 2018

12u16

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket opent een opsporingsonderzoek naar de zware brand die gisteren heeft gewoed in de Brusselse Marollen. Volgens de eerste vaststellingen van de branddeskundige is het niet uitgesloten dat de brand opzettelijk werd aangestoken, zo meldt het Brusselse parket.

De brand in het flatgebouw in de Hoogstraat ontstond rond 10 uur op de vijfde verdieping van het vijftien verdiepingen tellende appartementsgebouw. Twee kamers werden daar volledig vernield en de omliggende kamers liepen veel water- en rookschade op. Ook op de zesde en zevende verdieping is de schade aanzienlijk.

Door de sterke rookontwikkeling op de gang waren dertien mensen naar het dak gevlucht, onder hen ook een kind van twee jaar en een baby. De brandweer bracht hen allen in veiligheid. De geëvacueerde personen worden opgevangen in het nabij liggende Sint-Pietersziekenhuis.

Het parket heeft intussen een opsporingsonderzoek geopend naar de brand en een branddeskundige aangesteld.

"Uit de eerste vaststellingen blijkt dat kwaad opzet voorlopig niet kan uitgesloten worden als oorzaak van de brand", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "In het getroffen appartement is een waterbuis van de verwarming ontploft maar het is nog te vroeg om te zeggen dat de brand veroorzaakt werd door een probleem met de verwarming."