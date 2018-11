Brand in een appartement in Seraing

03 november 2018

17u30

Bron: Belga

Deze namiddag is een brand uitgebroken in een appartement in Seraing, Luik. Dat is bij de brandweer van Luik vernomen. De brand brak uit in een flat op de elfde verdieping van een gebouw aan het Tourterellesplein.