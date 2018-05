Brand in crèche in Denderleeuw: kindjes raken tijdig uit woning Koen Baten

28 mei 2018

11u45

Bron: Eigen berichtgeving 16

In de Veldstraat in Denderleeuw is rond 09.00 uur brand ontstaan in een crèche. Enkele dakwerkers waren het dak aan het vernieuwen toen er plots vlammen ontstonden. Het vuur was te hevig om zelf te blussen en de brandweer kwam ter plaatse. De schade aan de woning was enorm en werd onbewoonbaar verklaard.

Alle kindjes, een 5-tal op dat moment, raakten veilig en tijdig uit de woning en werden opgehaald door de ouders. Het is nog niet duidelijk of er de komende dagen een nieuwe locatie gevonden zal worden om de kinderen nog op te vangen.