Brand in centrum Gent: romantisch kaarsjes branden naast bad loopt verkeerd af DJG

13 maart 2018

In het centrum van Gent, in de Kortedagsteeg, heeft er in een herenhuis op de derde verdieping een brand gewoed. De inwoners hadden kaarsen aan hun bad gezet, maar zijn die zeer waarschijnlijk uit het oog verloren. De kaarsen smolten tot het bad meesmeulde, met een klein brandje en rookontwikkeling als gevolg.

"De brand werd door de bewoners zelf geblust met een poederblusser, de brandweer bluste voor de zekerheid na. De bewoners zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.", zegt Björn Bryon, woordvoerder bij Brandweerzone Centrum.