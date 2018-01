Brand in café in Molenbeek: "De hele inboedel is verwoest" Freya De Coster Stéphanie Romans

20u29

Bron: Eigen berichtgeving 14 Dieter Nys

In Molenbeek is vanavond een café uitgebrand. De brand ontstond rond 18u30 in de bijkeuken van Le Central Parc in de Brigade Pironlaan, waarna het vuur zich naar het hele café verspreidde. "Er waren nog enkele mensen aanwezig, maar die konden snel naar buiten vluchtten", zegt brandweerofficier Vandenputte.

"We konden het vuur doven en er vielen geen gewonden, maar de inboedel van het café zelf is verwoest." De bewoners van de appartementen die zich boven het café bevinden, werden meteen geëvacueerd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich naar de appartementen verspreidde.

Zodra de brand onder controle was, mochten de bewoners weer naar binnen. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.

