Brand in bijgebouw van woning in Zedelgem Jan Van Maele

29 januari 2018

22u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een bijgebouw van een woonhuis in de Moubekestraat in het West-Vlaamse Zedelgem heeft deze avond flinke schade opgelopen bij een brand.

Het waren de buren die de brand iets na 20:30 uur opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur op korte tijd onder controle. De schade aan het dak en het gebouw is toch aanzienlijk.

De auto die in de aanpalende garage stond, kon tijdig in veiligheid gebracht worden. De garage liep geen schade op. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een mogelijke zelfontbranding van opgeslagen afval, wordt niet uitgesloten. Niemand raakte gewond.