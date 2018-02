Brand in appartementsgebouw in Sint-Stevens-Woluwe na ontploffing VDBS

03 februari 2018

09u04 0

In een appartementsgebouw in Sint-Stevens-Woluwe is even voor 9 uur een brand uitgebroken. Volgens de brandweer zou er een ontploffing geweest zijn op de vijfde verdieping aan de Woluwedal. "Het is op dit moment niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. De hulpdiensten zijn ter plaatse", zegt de korpschef van politiezone Zaventem, Jean-Pierre Van Thienen.