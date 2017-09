Brand in appartement Matthias Schoenaerts ESA; Kristof Aerts

18u31

Bron: eigen berichtgeving 0 Belga, Google street view Er is vanavond brand uitgebroken in het appartementsgebouw van Matthias Schoenaerts in de Arenbergstraat in het centrum van Antwerpen. Het dakappartement van de acteur is beschadigd.

De brandweer kreeg rond 17.15 uur een oproep. "De eerste ploegen hebben meteen extra bijstand gevraagd", zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens. "De brand situeert zich in verborgen ruimtes in muren en vloeren en is lastig om te bestrijden." Een brandweerman raakte tijdens de bluswerken lichtgewond.