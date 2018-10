Brand in Antwerpse haven legt schip in de as

06 oktober 2018

01u17

Bron: Belga

In Zwijndrecht, in de Antwerpse haven, is vanavond een schip in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het gaat om een oefenschip van de Hogere Zeevaartschool, dat in een loods lag voor herstelling.