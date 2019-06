Brand en bommelding zorgden voor minder stipte treinen kg

07 juni 2019

12u52

Bron: Belga 0 De stiptheid op het Belgische spoornet lag in mei op 89,4 procent. De vijf maanden daarvoor zat de stiptheid telkens boven 90 procent. Dat blijkt uit cijfers van Infrabel. Er was de afgelopen maand dan ook heel wat hinder op het spoor.

In april reed nog 91 procent van de binnenlandse passagierstreinen op tijd of met een vertraging van hoogstens 6 minuten. In mei was dat 89,4 procent. Dat percentage ligt wel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, toen 86,5 procent van de treinen op tijd reed.



Het treinverkeer ondervond de afgelopen maand heel wat hinder van incidenten, met de brand aan een seinhuis in de buurt van Brussel-Noord als belangrijkste. Die veroorzaakte hinder van 14 tot 16 mei. Het incident was goed voor meer dan 24.000 minuten vertraging.



Op 27 mei veroorzaakte een bommelding in Brussel-Noord honderd afgeschafte treinen. Daarnaast was er de ontsporing van een goederentrein en werd het treinverkeer meermaals verstoord door spoorlopers.