Brand die leidde tot dodelijke kettingbotsing werd aangestoken

Marco Mariotti

15 maart 2018

15u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 De brand aan de praalwagen in Kotem (Maasmechelen) onder de brug van E314 is met zekerheid aangestoken. Dat bevestigt het parket en de lokale politie.

De hevige rookontwikkeling veroorzaakte een kettingbotsing waarbij een dode viel. De politie is nu op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over de brandstichting.

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie Lanaken-Maasmechelen op telefoonnummer 089/47.47.47 of via info@politielama.be