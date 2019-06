Brand breekt uit in flatgebouw in Anderlues, gemeentelijk rampenplan afgekondigd

10 juni 2019

Bron: Belga

In Anderlues, in de provincie Henegouwen, is deze nacht een grote brand uitgebroken in een flatgebouw. Meerdere personen werden bevangen door de rook en enkele kinderen kwamen vast te zitten op de derde, vierde en zesde verdieping.