Brand breekt uit in café in Lochristi

Wouter Spillebeen

23u54

Bron: eigen berichtgeving

0

Wouter Spillebeen

In het café Bar Lo in Denen in Lochristi is vandaag rond 21.50 uur een brand uitgebroken. De beginnende uitslaande brand werd snel opgemerkt en iedereen kon het café veilig verlaten.