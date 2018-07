Brand boven café Heimwee Toon Verheijen

21 juli 2018

09u22 0

De brandweer werd gisterenavond opgeroepen voor een brand in de Rechtestraat boven café Heimwee in Lille. Op het terras van een appartement op de eerste verdieping achteraan was brand ontstaan. Het vuur was snel onder controle. De achtergevel liep schade op. In één appartement was er ook wat rookschade.