Brand bij handelaar in spare ribs en kip aan't spit Jef Van Nooten

22u37

Bron: eigen berichtgeving 0 Jef Van Nooten De brandweer moest vanavond kort na 21 uur uitrukken naar de Gierlebaan in Lille. Daar woedde een brand bij een markthandelaar die kip aan't spit en spare ribs verkoopt.

De brand situeerde zich aan de buitenkant tegen een gevel. Vermoedelijk had een mazouttank die tegen de gevel stond, vuur gevat. De vlammen sloegen over op het dak. In het gebouw waartegen de brand zich situeerde stond de kraamwagen van markthandelaar Paul Adriaenssen.



Het was vanavond niet duidelijk of de kraamwagen schade heeft opgelopen bij de brand.