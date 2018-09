Brand bij Containers Maes in Tessenderlo: ramen en deuren gesloten houden Birger Vandael

16 september 2018

11u27

Bron: eigen berichtgeving 1 Deze voormiddag is er brand uitgebroken bij Containers Maes in Tessenderlo. Het vuur was relatief snel geblust, maar volgens het gemeentebestuur kan de rookontwikkeling nog tot vanmiddag duren. De inwoners houden ramen en deuren best gesloten.

Containers Maes is een afvalverwerkingsbedrijf dat containers levert in diverse maten voor verschillende doeleinden zowel voor particulieren als bedrijven. De rook die werd ontwikkeld is niet giftig of schadelijk. De oproep om alles gesloten te houden, geldt voornamelijk als voorzorgsmaatregel. “De rook waait richting Oostham, ze is vervelend maar niet gevaarlijk”, bevestigt burgemeester Dirk De Vis.