Brand bij afbraakwerken in centrum Mechelen

In de Onze-Lieve-Vrouwestraat in het centrum van Mechelen heeft het vanmiddag even gebrand. De brand ontstond tijdens de afbraakwerken van het Hof van Cortenbach.