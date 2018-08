Bram (15) redt nog vier levens met organen na dodelijke val: "We moesten hem laten gaan" Didier Verbaere

29 augustus 2018

20u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bram Bogaert (15) uit Merelbeke raakte afgelopen zaterdag zwaargewond bij een ongeval met een quad. Zondag overleed hij in het ziekenhuis. "Vreemd toch, hoe de dood een nieuw leven kan betekenen. Bram schonk vier mensen een nieuw leven", zeggen zijn ouders Didier en Annick Bogaert. Tijdens de uitvaart zaterdag wordt ook geld ingezameld voor het dierenasiel Animal Trust uit Melle.

Bram Bogaert (15) was een zoon uit de duizend. Levenslustig en creatief. Zo haalde hij onlangs nog een mooie derde plaats met een foto van een reiger op een fotowedstrijd in Gavere. En enkele jaren geleden won hij met één van zijn foto’s nog een helikoptervlucht met deze krant. "Hij spaarde zichzelf ook een professionele camera bij elkaar en had een site waarop hij prachtige natuurfoto’s postte", vertelt mama Annick.



Hij was ook bijzonder sportief. Afgelopen zomer liep hij nog vlot 10 kilometer voor het goeie doel tijdens de ATS Run. En dit zonder training. Daarnaast was hij gek van brommers en motoren. Hij zou maandag aan zijn 4de jaar mechanica beginnen in het Scheppers Instituut in Wetteren. Zijn passie kostte de broer van Charlotte helaas het leven.

Hersendood

"Zaterdag was hij met enkele vrienden, waaronder zijn beste maat Leyton, met een Reno (een soort quad met kooi rond - dvl) aan het crossen op een privéterrein hier in de buurt toen het noodlot toesloeg. Wat er precies gebeurde, weten we niet. Hij kwam waarschijnlijk ongelukkig ten val uit de kooi en kreeg het gevaarte achterop zijn hoofd. Zijn vrienden belden meteen een 100 en wij reden meteen naar de spoed in het UZ. Daar vertelden ze meteen dat de toestand zeer ernstig was en dat hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Maar zondag werd hij hersendood verklaard. We moesten hem laten gaan", vertelt een aangeslagen mama Annick.

Meteen beslisten de ouders dat hun jonge held geen zinloze dood mocht sterven en ze schonken zijn organen weg. "Zijn hart en longen zijn getransplanteerd bij een jonge mens. En ook zijn nieren, pancreas en lever. Op die manier krijgen vier mensen een nieuw en zinvol leven. Want zo was Bram. Een losbol die graag plezier maakte. Maar ook steeds klaarstond voor anderen", weet zijn mama.

Dierenvriend

Bram was ook een grote dierenvriend. Hij was gek van zijn honden ging ook regelmatig wandelen met achtergelaten honden van het asiel in Gent. "Tijdens de uitvaartplechtigheid zal daarom een collectebus worden geplaatst ten voordele van het dierenasiel Anial Trust. We schenken ook het geld van zijn laatste vakantiejob aan het asiel", vertelt Annick.

"We hebben hem vaak gewaarschuwd voor de gevaren met zijn brommers. Maar hij luisterde niet. Een echte puber. We zijn wel ergens blij dat hij zich tot het laatste moment geamuseerd heeft en dat hij nog vier mensen een nieuw leven schenkt", besluit Annick.

Zaterdag om 9 uur wordt afscheid genomen in het Crematorium Westlede in Lochristi. In het Scheppersinstituut worden zijn medeleerlingen maandag opgevangen en zal een rouwregister geopend worden.