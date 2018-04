Brakelse burgemeester stapt op nadat hij onder invloed zwaar ongeval veroorzaakte SVM TT

20 april 2018

15u20

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 82 Burgemeester Stefaan Devleeschouwer van Brakel zet een stap opzij na het zwaar verkeersongeluk waarbij hij woensdagnacht betrokken was. Dat meldt Open Vld. "We willen in de eerste plaats onze steun uitspreken voor het slachtoffer en zijn familie. Dit zijn voor hen zeer moeilijke momenten", zegt de partij. "Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie."

Devleeschouwer blies positief na een aanrijding woensdagavond op de N8 in Sint-Maria-Lierde. Een andere man raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.De 53-jarige burgemeester werd meteen aan een ademtest onderworpen. Zijn rij­bewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Het is niet duidelijk of het slachtoffer in zijn wagen zat of naast het voertuig stond. De dakwerker raakte hoe dan ook zwaargewond. In kritieke omstandigheden werd hij naar het Universitair Ziekenhuis in Gent overgebracht. Gisterenochtend was de man buiten levensgevaar, maar zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij voorlopig nog niet ondervraagd kon worden.

Devleeschouwer is in Brakel plaatsvervangend burgemeester voor vicepremier Alexander De Croo. Zijn stap opzij "geeft hem de kans om in alle sereniteit zijn verdediging op te nemen", meldt Open Vld. Tot een opvolger als waarnemend burgemeester is aangeduid, neemt eerste schepen Hedwin De Clercq (sp.a) de bevoegdheden van de waarnemende burgemeester over.

"Nooit meer halfdronken"

Vorig jaar zei Devleeschouwer in onze krant nog niet meer te drinken op recepties en vieringen. Al was het ooit anders, verklaarde hij toen. "Ik dronk in een dag makkelijk acht blonde Enames. Ik ben ermee gestopt toen ik waarnemend burgemeester werd, en dat heeft in het begin wel wat wenkbrauwen doen fronsen: ‘Oei, de burgemeester drinkt niet, het zal zeker alcoholcontrole zijn'."

Devleeschouwer zei "op een receptie nooit meer halfdronken" te zijn. “Bovendien, als je één pintje hebt gedronken, ruikt je adem al naar alcohol. En wat zeggen de mensen dan? ‘Amai, de burgemeester, drinkt die niet wat veel?’ En nog een positief effect: mijn vrouw gaat nu gerust slapen. Ze weet: zelfs om 2 uur ’s nachts parkeer ik mijn auto zonder brokken op de oprit.”