Bracke ziet groene burgemeester wel zitten in Gent en legt zich neer bij circulatieplan: "Die discussie hebben we gehad"

05 november 2018

08u51

Bron: Radio 1 54 Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) heeft zich op Radio 1 uitgesproken voor een “groene burgemeester met een gematigd programma” in Gent. Dat zou op dit moment “het beste zijn voor de stad”, zo zei hij in De ochtend. Bracke gaf ook toe dat de kiezer duidelijk zijn steun heeft uitgesproken voor het veelbesproken circulatieplan in de Arteveldestad en legde zich daarbij neer.

“Het circulatieplan is verteerd en heeft van de kiezer een fiat gekregen. Deze discussie hebben we dus gehad. Maar goed: we hebben ook nog andere programmapunten”, gaf Bracke aan. Zijn partij voerde met lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt fors oppositie tegen het plan, maar zonder veel succes. N-VA verloor vijf procentpunt in Gent en bleef steken op twaalf procent. De partij doet dan ook niet mee aan de coalitiegesprekken.

Die worden momenteel gevoerd door grote winnaar Open Vld met kopman Mathias De Clercq, het kartel sp.a-Groen met burgemeesterskandidaat Filip Watteeuw en CD&V. “De kans is klein dat we alsnog aan tafel zullen komen”, beseft ook Bracke, die de mogelijkheid wel niet definitief wil uitsluiten. “Er zitten vier partijen aan tafel, waarvan er twee overbodig zijn. Dat leidt nergens naartoe. Er zal pas duidelijkheid komen zodra het duidelijk is wie de nieuwe coalitie gaat leiden.”

Bracke ziet twee opties voor wie burgemeester mag worden, maar heeft wel een duidelijke voorkeur. “Ofwel krijgt Gent een blauwe burgemeester met een zeer groen programma, ofwel komt er een groene burgemeester met een gematigd programma.” Wordt het De Clercq, dan ziet Bracke voor zijn partij een toekomst van “leuk oppositievoeren”, maar de optie-Watteeuw zou “beter zijn voor de stad”.