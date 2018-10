Bracke nadat Termont verantwoordelijkheid doorschuift: "WoninGent? Dat zijn drie liberalen, drie groenen en negen socialisten. Hij kent daar jan en alleman" TT

03 oktober 2018

22u49

"WoninGent, dat zijn drie liberalen, drie groenen en negen socialisten. De burgemeester kent daar jan en alleman." Dat zei N-VA-gemeenteraadslid in Gent Siegfried Bracke (N-VA) vanavond in het verkiezingsprogramma Iedereen kiest op Eén. Burgemeester Daniël Termont had eerder de verantwoordelijkheid voor het debacle met de sociale woningen in erbarmelijke staat bij de sociale huisvestingsmaatschappij gelegd, maar die uitleg pikt Bracke dus niet, aangezien sp.a er zelf in het bestuur zit.

Het kartel sp.a-Groen ligt onder vuur nadat is gebleken dat er in de Gentse Bernadettewijk gezinnen in sociale woningen wonen die in erg slechte staat zijn en zelfs ongeschikt zijn verklaard. Burgemeester Termont verdedigde zich vandaag door te zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid had genomen en dat het WoninGent is die de nodige maatregelen had moeten nemen. De sociale huisvestingsmaatschappij beloofde vandaag een spoedige aanpak van de wijk.

Maar Termont steekt op die manier zijn kop in het zand, vindt Bracke. "WoninGent, dat zijn drie liberalen, drie groenen en negen socialisten. De burgemeester kent daar jan en alleman", klonk het bij de N-VA'er. Hij hekelt dan ook het "socialistisch model" vol "apparatsjiks" dat nu "op een muur botst".

Bracke suggereerde ook dat een sp.a-gemeenteraadslid in Gent zelf onterecht in een sociale woning verblijft, maar gaf daar geen bewijzen voor. "Ik hoor bijvoorbeeld zeggen dat iemand van de gemeenteraad, een partijgenote van u, werkzaam bij WoninGent, ook een sociale woning bewoont. Ik hoop dat het niet waar is, maar ik vind dat heel typerend."