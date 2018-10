Brachten militairen de Afrikaanse varkenspest ons land binnen? Defensie in vizier na vondst besmette karkassen op militair domein Na de vondst van besmette karkassen op militair domein komt ook defensie in het vizier Pieter Dumon

08 oktober 2018

08u59

Bron: De Morgen 0 Brachten onze jongens de Afrikaanse varkenspest het land binnen? De vondst van twee besmette everzwijnkarkassen op het militair domein van Lagland voegt de Belgische militairen aan het verdachtenlijstje toe.

De zoektocht naar de schuldigen voor de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in ons land ontpopt zich tot een whodunit van het zuiverste soort. Nadat eerder jagers en truckchauffeurs met de vinger gewezen werden, zijn nu de Belgische militairen aan de beurt. De reden daarvoor? Twee besmette everzwijnkarkassen op het militair domein van Lagland. Een van die karkassen werd op 21 september ontdekt. Het stoffelijk overschot was toen al in verregaande staat van ontbinding, wat doet vermoeden dat het dier twee tot vier weken eerder stierf. Zo kom je uit in de buurt van de datum waarop de Afrikaanse varkenspest in ons land uitbrak.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN