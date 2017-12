Bpost zoekt 1.000 interimkrachten om pakjesgolf te verwerken hr

Bpost is de zoektocht gestart naar duizend tijdelijke werkkrachten om de verwachte golf aan pakjes de baas te kunnen. Het bedrijf verwacht dat het aantal pakjes in de week voor Kerst zal verdubbelen .

Pakjes zijn al enige tijd de absolute groeimotor van bpost. Het bedrijf verwacht in de eindejaarsperiode opnieuw een golf aan pakjes die rondgebracht moeten worden. "In de week voor Kerst verwachten we een stijging van ons brievenverkeer met 30 procent en een verdubbeling van onze pakjespost", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. "Het aantal pakjes zou dan in de piekperiode stijgen van gemiddeld 175.000 per dag naar 350.000 per dag.

Om die te verwerken, start het bedrijf met een campagne om interimkrachten aan te werven. "We zoeken duizend mensen om ons te versterken in die piekperiode", vervolgt de woordvoerster. Die extra mensen zullen, vanaf de week voor Kerst, worden ingezet in sortering, transport en levering van de pakjes.

Bij bpost werken zo'n 25.000 mensen.