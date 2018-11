Bpost zit nog met achterstand, maar is klaar voor Black Friday HA

21 november 2018

16u15

Bron: Belga 1 De stakingsgolf bij bpost is voorbij, maar het postbedrijf kampt nog met een achterstand in de verwerking van onder meer pakjes. Net nu komt de kortingsdag "Black Friday" eraan. Bpost zegt echter "operationeel klaar" te zijn om de pakjespiek op te vangen.

Officieel is de staking al voorbij sinds 12 november, maar her en der bleef het personeel in de dagen daarna nog opstandig. Vooral in het zuiden van het land bleef de hinder daardoor duren. Inmiddels is bpost wel weer volledig operationeel, benadrukt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. De onderhandelingen tussen vakbonden en directie zijn ondertussen bezig.

Maar er is dus wel nog een achterstand weg te werken, vooral onder de taalgrens. Is het postbedrijf dan wel klaar voor de vrijdag te verwachten toevloed aan pakjes door Black Friday, de uit Amerika overgewaaide kortingendag? "Operationeel zijn we klaar om de piek op te vangen", zegt Van Speybroeck. Op piekdagen versterkt bpost sowieso zijn hele netwerk, klinkt het.



Nu al pakken veel bedrijven uit met acties voor Black Friday. Vooral de grote ketens zetten erop in. Kleinere zaken klagen dan weer over een overdaad aan kortingsdagen. "Zes op de tien van de kleinhandelaars doen er bewust niet aan mee", zegt ondernemersorganisatie NSZ. De winstmarges van de kleinhandelaars zijn niet van die aard dat het elke dag korting kan zijn, luidt het. "Trop is teveel.”