Bpost-topman verwacht dat pakjesactiviteit op hoog niveau blijft ttr

24 juni 2020

10u06

Bron: belga 2 Bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet verwacht dat de pakjesactiviteit ook na de coronacrisis op een hoog niveau zal blijven. Dat zei hij in ‘De Inspecteur’ op Radio2. "Er is een daling ten opzichte van de piek van eind april-begin mei, maar niet naar het vorige niveau (van voor de lockdown, red.)", klonk het. "We gaan op een hoger peil blijven".

Sinds de lockdown zijn er nieuwe e-commerceklanten bijgekomen en ook het aantal handelaars dat via het internet verkoopt, is toegenomen.

Tijdens de lockdown kreeg bpost in één à twee weken tijd plots te maken met een verdubbeling van zijn pakjesvolume. Volgens Van Avermaet is het bedrijf geslaagd voor deze stresstest. "We hebben één moeilijke week gehad, dat geef ik toe", maar bpost heeft geleerd om snel en flexibel te schakelen, klonk het. De topman wees er ook op dat de tevredenheidsscore nooit zo hoog is geweest als tijdens de coronacrisis.

Het bedrijf had in het begin van de lockdown ook te kampen met meer absenteïsme. "Mensen hadden schrik en kregen constant te horen dat ze moesten thuisblijven", aldus Van Avermaet. Maar intussen ligt het absenteïsme opnieuw op het niveau van vorig jaar. Het bedrijf kwam met een premie en nu vrijdag volgt er nog een nationale bedankingsdag voor alle medewerkers, kondigde de topman nog aan.

Omdat er nogal wat geklaagd wordt over de slechte bereikbaarheid van de klantendienst van bpost, belooft Van Avermaet tegen oktober een vernieuwde website. "Ik lees de klachten en vind dat we er lessen uit moeten trekken om nog beter proberen te doen.”