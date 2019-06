Bpost test levering van pakjes in autokoffer ttr

18 juni 2019

14u16

Bron: belga 24 binnenland Bpost test een nieuwe dienst uit, waarbij pakjes rechtstreeks in de kofferruimte van de auto van de werknemer geleverd worden, terwijl die aan het werk is. Dat heeft het postbedrijf vandaag bekendgemaakt. De test is volgens bpost vooral bedoeld om na te gaan hoe de klanten op deze nieuwe dienst reageren.

Bpost voert een eerste test uit bij Cronos, een speler in technologische innovatie, die in Kontich gevestigd is. De parking van Cronos werd gebruikt om te kijken hoe de dienst zou kunnen werken en of mensen er wel in geïnteresseerd zouden zijn. Het postbedrijf is op zoek naar nog meer bedrijven die deze service willen uittesten.

Zeven op de tien bevraagde werknemers staan volgens bpost positief tegenover een levering in de auto. "De helft van de mensen die hun pakjes momenteel thuis laten leveren, zeggen dat ze zouden overstappen naar een levering op de werkplek, rechtstreeks in de kofferruimte van de auto", zegt Patrick Leysen van bpost.

Levering

In de bedrijfswagen van werknemers die deelnemen aan de test wordt software geactiveerd, waardoor de postbode de autokoffer kan openen. De meeste auto's die na 2015 werden gefabriceerd, zouden de nodige hardware aan boord hebben om auto's vanop een afstand te kunnen bedienen.

De postbode lokaliseert de auto, opent de koffer, legt het pakje erin en sluit de koffer. De werknemer krijgt vervolgens een bericht met een bevestiging van de levering. "We willen dat onze werknemers hun pakjes 'op kantoor' kunnen blijven ontvangen, maar onze receptie moet uiteraard goed kunnen blijven functioneren en mag niet overstelpt worden met pakjes", zegt Katrien Hennin, communicatiemanager bij Cronos.