Bpost staakt opnieuw: postbedeling vandaag verstoord Gunter Van Stappen

16 november 2018

07u21

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 Bij Bpost zijn afgelopen nacht spontane stakingen uitgebroken, onder meer in Gent, Brussel en Antwerpen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Verschillende nachtploegen hebben het werk neergelegd. Door de acties van afgelopen nacht kan de postbedeling vandaag verstoord zijn.

De gecoördineerde stakingsactie bij bpost is dan wel opgeschort, lokaal blijven er spontane acties ontstaan tegen de werkdruk bij het bedrijf. Onder meer in Antwerpen, Gent en Brussel zijn er stakingsposten opgericht, zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD. De voorbije dagen waren er vooral stakingsposten opgericht in Wallonië, maar die acties breiden nu dus uit. In Antwerpen bijvoorbeeld is volgens Nyns het sorteercentrum getroffen.



Toch had de directie van bpost opgeroepen de lokale acties stop te zetten, na de afspraak om volgende week verder te onderhandelen met de vakbonden. De vakbonden spraken gisteren af dat de gecoördineerde stakingsactie, waarbij er eerder meerdere dagen werd gestaakt, opgeschort blijft. Ze lieten wel weten dat ze de spontane acties zouden blijven erkennen.

Of de ochtendploegen aan het werk gegaan zijn is niet duidelijk.