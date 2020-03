Bpost schort de verzending van brieven en pakjes naar bestemmingen buiten Europa op TMA

19 maart 2020

10u27

Bron: Belga 0 Bpost schort vanaf donderdag de verzending van brieven en pakjes naar bestemmingen buiten Europa op. Dat meldt het postbedrijf in een persbericht. Voor de stromen binnen Europa zijn vertragingen mogelijk, zo waarschuwt bpost.

De annulering van veel vluchten door luchtvaartmaatschappijen omwille van de coronacrisis heeft ertoe geleid dat veel postbedrijven de afgelopen dagen opschorting of vertragingen bij de verzending en distributie van brieven en pakketten naar niet-Europese landen hebben aangekondigd.

Aan de burgers en bedrijfsklanten wordt gevraagd om geen post en pakjes meer af te geven die bestemd zijn voor landen buiten Europa. Om de risico's in de postkantoren te beperken, vraagt bpost ook om enkel om dringende redenen naar het postkantoor te komen en de beschikbare alternatieven te gebruiken naargelang de behoeften: rode brievenbussen voor brievenpost, pakjesautomaten, geldautomaat voor opnames en geldstortingen.

"Tijdens deze moeilijke periode is het meer dan zinvol dat bpost er is voor de burgers", zegt CEO Jean-Paul Van Avermaet. "Wij bezorgen 's ochtends de krant, wij betalen de pensioenen uit, wij leveren diensten aan onze loketten en brengen kaartjes of brieven bij alleenstaanden: alles wat we bij bpost doen, verbindt mensen en kan de meest kwetsbaren onder ons uit hun isolement halen. Vandaag zijn al die opdrachten die wij vervullen van vitaal belang.”