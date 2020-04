Bpost pakt vertragingen bij pakjes aan met principe ‘last in, first out’ ADN

20 april 2020

15u12

Bron: Belga 6 Bpost past momenteel het principe van ‘last in, first out’ toe om de vertragingen in de pakjesverwerking aan te pakken. Dat betekent dat recent bestelde pakjes sneller kunnen aankomen dan pakjes die al een tijd geleden werden besteld.

Door de hoge pakjesvolumes en de geldende veiligheidsmaatregelen door de coronacrisis is er op dit moment vertraging in de distributie van pakjes.

Om te vermijden dat alle pakketten continu in vertraging zijn, past het bedrijf nu uitzonderlijk het principe van ‘last in, first out’ toe. "Naast de behandeling van de nieuw geïnjecteerde pakjes, verwerken we altijd een deel van de achterstand van pakjes die we de dag(en) voordien niet hebben kunnen behandelen", luidt het. "Dus maakt u geen zorgen als uw pakje nog niet is aangekomen, het is niet verloren.”

Bpost zoekt intussen extra personeel. Op sociale media verschijnen jobadvertenties voor sorteerders "om alle 'blijf-in-uw-kot'-bestellingen te helpen verwerken". Woordvoerster Barbara Van Speybroeck verduidelijkt dat bpost voortdurend nieuwe mensen zoekt, "zowel tijdelijk voor de drukte nu, als structureel".