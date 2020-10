Bpost ontsloeg dit jaar al meer dan 500 mensen IB

09 oktober 2020

05u49

Bron: Belga 4 Bpost ontsloeg sinds 1 januari al meer dan 500 werknemers. Dat schrijft De Tijd. Sinds maart heeft bpost 600 nieuwe werknemers aangenomen.

Tussen 1 januari en 15 september hebben 1.137 werknemers hun ontslag gekregen bij bpost. Dat blijkt uit cijfers die voormalig federaal minister van Post Philippe De Backer (Open Vld) gaf aan Kamerlid Maria Vindevoghel (PVDA). In dezelfde periode verlieten nog eens 651 werknemers zelf het bedrijf.

De helft van de 1.137 ontslagen slaat op de beëindiging van contracten van bepaalde duur. Het gaat vooral om werk­nemers die bpost tijdelijk versterkten tijdens de coronacrisis.



Dat betekent dat bpost dit jaar nog altijd meer dan 500 mensen de laan uitstuurde. "In dat cijfer zit elk type ontslag, ook medewerkers die niet zijn komen opdagen op de eerste werkdag", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. "We zijn een bedrijf met 30.000 medewerkers. Dat plaatst een en ander in perspectief".

Pakjesboom

Bpost heeft sinds maart 600 nieuwe werknemers aangenomen. Dit jaar wil het bedrijf 2.000 mensen aanwerven om de verwachte pakjesboom aan het eind van het jaar aan te kunnen.

Volgens de vakbond zijn er wegens de coronacrisis plots meer dan genoeg kandidaten, terwijl er lang een chronisch tekort aan postbodes was.