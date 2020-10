Bpost maakt priorzegel een derde duurder kv

02 oktober 2020

19u15

Bron: Belga 0 Bpost verhoogt de postzegeltarieven begin volgend jaar. Non-priorzegels worden 9 procent duurder, priorzegels zelfs een derde. Dat blijkt vandaag uit de nieuwe tarieven die het postbedrijf publiceerde. Brieven sturen naar het buitenland wordt tot een vijfde duurder.

De verhoging - vanaf 1 januari - betekent dat het niet langer mogelijk zal zijn een postzegel te kopen die minder dan een euro kost. Nu betaal je nog 0,98 euro per non-priorzegel als je die per tien koopt, dat wordt volgend jaar 1,07 euro. Per stuk zal een non-priorzegel 1,10 euro kosten (tegen 1,01 euro nu).

Voor priorzegels betaal je volgend jaar 1,57 euro (per aankoop van tien) of 1,60 euro per stuk. Nu is dat respectievelijk 1,18 en 1,21 euro.

De kosten stijgen omdat de mensen veel minder brieven versturen, terwijl bpost met vaste kosten zit bpost

Wie een brief wil versturen naar een ander Europees land, zal bijna een vijfde meer betalen: 1,91 euro voor één postzegel, of 1,85 euro euro per stuk als je er minstens vijf koopt. Een postzegel voor een brief naar elders in de wereld zal meer dan 2 euro kosten (2,07 euro als je er minstens vijf koopt, anders 2,13 euro).



"Deze aanpassing van de postzegeltarieven vangt deels de stijging van de kosten per bedeelde brief op", stelt bpost. Die kosten stijgen omdat de mensen veel minder brieven versturen, terwijl bpost met vaste kosten zit. De duurdere zegels "garanderen elke burger een kwaliteitsvolle universele postdienst zonder subsidie van de Belgische staat", klinkt het nog.

In vergelijking met 2017, zullen de kleine gebruikers in 2021 gezamenlijk een meerprijs betalen in de ordegrootte van 150 tot 200 miljoen euro voor de diensten aangeboden door bpost Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommmunicatie

Priorzegel dubbel zo duur als in 2017

De regulator BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommmunicatie) keurde de nieuwe prijzen goed. "De gemiddelde tariefverhoging bedraagt 10,5 procent voor het 'kleingebruikerspakket' als geheel", zegt hij in een persbericht. Dat pakket omvat behalve de prior en non-priorbrieven ook de enkelstuktarieven van aangetekende zendingen, postpakketten en uitgaande grensoverschrijdende post. Volgens het BIPT ligt de tariefverhoging in lijn met die van 2020 (toen +11,4 procent).

Het BIPT stipt wel aan dat de postzegelprijzen sinds 2017 fors gestegen zijn. Het spreekt zelfs van een verdubbeling van de prijs van een priorzegel (van 0,79 euro naar 1,60 euro per stuk). “In vergelijking met 2017, zullen de kleine gebruikers in 2021 gezamenlijk een meerprijs betalen in de ordegrootte van 150 tot 200 miljoen euro voor de diensten aangeboden door bpost", stelt het BIPT.

België duurder dan buurlanden

De regulator ziet ook de kloof met de postzegelprijzen in de buurlanden toenemen. "Door deze verhogingen zullen de vergelijkingen van de tarieven met onze buurlanden meer dan waarschijnlijk verder verslechteren. Momenteel kent België reeds zowel het duurste prior- als non-priorpostzegeltarief van de buurlanden. In Nederland, Luxemburg en Duitsland, waar de universele dienstaanbieder geen non-priorpostzegel aanbiedt, is de priorpostzegel (met respectievelijke 0,91, 0,8 en 0,8 euro) zelfs flink goedkoper dan de Belgische non-prior (1,01 euro)."

Bpost zelf zegt dat de Belgische postzegelprijzen rond de Europese mediaan liggen.